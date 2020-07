Koronawirus w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku. Pielęgniarki na kwarantannie

Kobiety, do czasu uzyskania wyników badań, które mają wykluczyć zakażenie koronawirusem, zostały odsunięte od swoich obowiązków i przebywają na kwarantannie. Pracowały one także w Szpitalu Miejskim im. Świętej Trójcy w Płocku. To właśnie tam w ubiegłym tygodniu u jednej z pielęgniarek z bloku operacyjnego, potwierdzono zakażenie koronawirusem.