Koronawirus w Warszawie. Apel miasta do rządu ws. łóżek w szpitalach

- Apelujemy do rządu o przygotowanie strategii walki z koronawirusem i konsultowanie tych decyzji ze wszystkimi, których ona dotyczy, aby przygotować się do wdrożenia ograniczeń i zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie miasta w tym trudnym czasie. Jako samorządowcy przekazaliśmy bardzo jasne postulaty, dotyczące choćby budowania szpitali kontenerowych, izolatoriów oraz wyznaczenia całych szpitali przeznaczonych do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem. Już w kwietniu apelowałem do Premiera, aby rozważył budowę szpitala polowego – powiedział prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.