Koronawirus w Warszawie. Blisko 50 osób złamało kwarantannę

-W Warszawie 48 osób złamało kwarantannę. W momencie, gdy mamy do czynienia z wykroczeniem w naszej ocenie, możemy skierować wnioski do sądu. Na dzień dzisiejszy mamy ich 40. Z kolei, jeśli chodzi o kwestie związanie z postępowaniami karnymi, mówimy o 8 czynnościach sprawdzających. Z naszej strony działania muszą być bezwzględne. Wstępne czynności prowadzone są w kierunku art 165 kk, odpowiedzialność karna w tym przypadku to 8 lat pozbawienia wolności. Nie zapominajmy, że od postępowania o charakterze sprawdzającym do wszczęcia śledztwa jest jeszcze daleka droga- powiedział w rozmowie z WawaLove Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji.