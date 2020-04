Koronawirus w Warszawie. Cover w wykonaniu warszawskich księży hitem Internetu

Koronawirus w Warszawie. Księża nagrali piosenkę

Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Wszystkie szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe zostały zamknięte. GIS i Ministerstwo Zdrowia nieustannie przypominają, by unikać przebywania w dużych skupiskach. W znacznej części kościołów msze odbywają się bez wiernych, a maksymalna dopuszczalna liczba osób na nabożeństwa to 5. W związku z tym episkopat zachęca do oglądania transmisji mszy w telewizji, internecie czy słuchania w radiu. Tymczasem warszawscy duszpasterze postanowili podziękować parafianom w naprawdę wyjątkowy i oryginalny sposób. Stworzyli cover znanego utworu „Dmuchawce, latawce, wiatr" obok, którego nie sposób jest przejść obojętnie. Mimo że obecna sytuacja nie nastraja optymistycznie po odsłuchaniu ich wersji... uśmiech pozostaje na twarzy przez dłuższy czas.