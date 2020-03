Koronawirus w Warszawie. Lekarz ze Szpitala Bródnowskiego zakażony koronawirusem

Jak poinformował Dyrektor Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Piotr Gołaszewski, jeden z lekarzy oddziału gastrologicznego w czwartek wieczorem powiadomił telefonicznie o dodatnim wyniku testu. "Przeanalizowaliśmy, kto miał z nim kontakt. Na szczęście to jest niewielka grupa osób. Pozostają pod obserwacją" - przekazał Gołaszewski

Na razie, na oddziale gastrologicznym nie będą przyjmowani nowi pacjenci. "Gastrologia jest w tej chwili zawieszona w swoim działaniu. Gdyby ktoś musiałby zostać do nas przyjęty na gastrologię, to zostanie przekierowany do innego szpitala" - dodał.