Koronawirus w Warszawie. Muzea udostępniają swoje zbiory w sieci

Nie ulega wątpliwości, że to jedno z tych miejsc, które każdy Polak powinien odwiedzić chociaż raz w życiu. Zawsze brakowało Ci czasu? To idealny moment, aby nadrobić historyczne zaległości. To hołd mieszkańców stolicy, dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku. Pozwala zrozumieć nie tylko historię Warszawy, ale również samego powstania.