Koronawirus w Warszawie. Na Pradze pojawiły się wyjątkowe bilbordy

Koronawirus w Warszawie. Na Pradze pojawiły się nietypowe backlighty

Na bilbordzie, który pojawił się m.in. na warszawskiej Pradze, zobaczyć możemy podających sobie dłonie pracowników służby zdrowia. Widniejący na środku czerwony napis „Dziękujemy Wam #sluzbazdrowia" to dowód wdzięczności za ciężką pracę, którą na co dzień wykonują pracownicy medyczni. Dokładają wszelkich starań, by tym szczególnym czasie maksymalnie pomóc chorym i potrzebującym. W związku z tym na backlightach rozpoczęła się kampania społeczna zorganizowana przez AMS oraz drukarnie Labo Print z Poznania i Servcomp z Warszawy.