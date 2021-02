Koronawirus w Warszawie. Najnowsze dane z woj. mazowieckiego [09.02.2021]

Koronawirus w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 9 lutego o zdiagnozowaniu kolejnych 4 029 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. To znaczny wzrost w porównaniu z poprzednią dobą, kiedy pozytywny wynik testu uzyskało 2 431 osób.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że jeśli liczba nowych przypadków w ciągu doby sięgnie znowu 10 tys., to będzie on rekomendował powrót do ostrzejszych restrykcji.