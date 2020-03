Koronawirus w Warszawie. Obiady dla Bohaterów podczas epidemii

Koronawirus. Warszawa wspiera Żołnierzy Armii Krajowej

Obiady dla Bohaterów podczas epidemii to akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej. Aktywiści pragną każdego dnia dostarczać obiady Weteranom oraz lekarzom, ratownikom i służbom medycznym, którzy w trakcie epidemii pracują dzień i noc, by pomóc chorym i potrzebującym. Stołeczne lokale gastronomiczne, które na czas epidemii zostały zamknięte, przyłączyły się do pomocy. Celem jest wydawanie blisko 300 posiłków każdego dnia, a na to potrzeba oczywiście nie tylko chęci, ale również pieniędzy. Ruszyła zbiórka na zakup niezbędnych produktów. W tym momencie posiłki dostarczane są m.in. do 30 kombatantów oraz szpitala Saszerów.