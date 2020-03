Koronawirus w Warszawie. Od 1 kwietnia bez rowerów miejskich Veturilo

Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się już do operatora Veturilo z prośbą o wyłączenie systemu. Musi się to stać przed północą. Jak wyjaśnił w rozmowie z Wawalove rzecznik prasowy ZDM Michał Pieńkoś, nie ma potrzeby wywiezienia do magazynu stacji, czy rowerów. "W tak krótkim czasie byłoby to niemożliwe logistycznie" - zaznaczył.