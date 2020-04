Koronawirus w Warszawie. Policja w święta wystawiła 162 mandaty

- Zdecydowana większość interwencji dotyczyła spożywania alkoholu i gromadzenia się w dużych grupach. Policjanci interweniowali przede wszystkim w parkach i kompleksach leśnych, czyli w miejscach, gdzie przebywanie podczas epidemii jest zabronione - powiedział TVN Warszawa Rafał Retmaniak z KSP. W poniedziałek w 18 przypadkach sprawa została skierowana do sądu.

Kara, która może być nałożona na osobę łamiącą obejmującą ją kwarantannę, oraz na osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zgromadzeń w miejscu publicznym, może wynosić nawet 30 tys. zł. Osobom, które mając świadomość zakażenia koronawirusem narażają na to zakażenie innych, grozi do 5 lat więzienia. W przypadku narażenia wielu osób jest do 10 lat więzienia.