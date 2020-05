Koronawirus w Warszawie. Policja wystawia coraz więcej mandatów. Czy to sparaliżuje sądy?

Warszawa. Stołeczni policjanci karzą mandatami

W rozmowie z "Wyborczą" nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji poinformował że w trakcie majówki stołeczni policjanci wystawili 97 mandatów. W przypadku 67 kolejnych interwencji skierowali do sądu wnioski o ukaranie. Były one stosowane wobec osób, które odmówiły przyjęcia mandatu. Sprawy zwykle dotyczyły braku maseczki w miejscu ogólnodostępnym. Przypomnijmy, że za naruszenie art. 54 Kodeksu wykroczeń można dostać 500 zł mandatu lub karę nagany.

Dziennik zauważa, że statystyki wykroczeń w tym zakresie policja prowadzi od 24 marca. Jest to dzień publikacji jednego z rozporządzeń ministra zdrowia. Zaledwie tydzień później wprowadzone zostały kolejne obostrzenia, ograniczającym samym możliwość przemieszczania się. Parki i miejskie skwerki zamknięto, a policja ścigała też rowerzystów czy biegaczy. Liczba mandatów wzrosła. Kiedy 20 kwietnia panujące obostrzenia zostały poluzowane, zmniejszyła się równie liczba interwencji policji.

- Łącznie od samego początku działań związanych z epidemią koronawirusa wystawiliśmy 2,8 tys. mandatów i ok. 900 wniosków do sądów o ukaranie za wykroczenie z art. 54 Kodeksu wykroczeń - mówił “Wyborczej” rzecznik stołecznej policji.

Oznacza to więc, że warszawskie sądy rejonowe będą musiały rozpatrzyć blisko tysiąc nowych spraw. Mecenas Jacek Dubois, rozmawiając z "Gazetą Wyborczą" jednoznacznie stwierdził, że nadgorliwość funkcjonariuszy doprowadzi do paraliżu warszawskich sądów, które pozostaną jeszcze zamknięte przez co najmniej dwa miesiące.