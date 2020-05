Koronawirus w Warszawie. Polski patent na wodę wysoką ozonowaną

Jak informuje ratusz, zastosowane rozwiązania zostały opracowane i przetestowane przed rokiem przez MPWiK. Wówczas wodę wysoko ozonowaną zastosowano po raz pierwszy, do dezynfekcji ścieków podczas usuwania awarii kolektora.

Koronawirus. Warszawa. Dezynfekcja kluczowych obszarów

Dezynfekcja prowadzona jest we wszystkich dzielnicach Warszawy , w kluczowych miejscach przestrzeni publicznej. Dezynfekowane są węzły przesiadkowe, zespoły przystanków, główne trakty komunikacyjne z dużą liczbą przystanków autobusowych i tramwajowych, przejścia podziemne, miejskie place oraz otoczenie dworców, szpitali i DPS-ów.

Koronawirus. Warszawa. Znacznie szybciej niszczy patogeny

Ratusz podkreśla, że metoda jest bezpieczna dla ludzi i środowiska . Woda wnikając do wnętrza wirusów i bakterii przez błonę komórkową niszczy je od środka. Po kilku minutach ekspozycji i dezynfekcji rozkłada się do czystego tlenu.

Ogromną zaletą w produkcji i unikalnością polskiej metody w skali światowej jest to, że do wytwarzania OWWO potrzeba jedynie wody, tlenu i energii elektrycznej. Skuteczność wody wysoko ozonowanej polega na znacznie szybszym niszczeniu patogenów niż robią to inne środki dezynfekcyjne.