Koronawirus w Warszawie. Prezydent o bezpieczeństwie w ośrodkach sportowych i instytucjach kultury

Warszawa. Prezydent o otwieraniu obiektów sportowych i bibliotek

- To, co najważniejsze, to jeżeli mamy się poważnie traktować z rządem, jeżeli chodzi o kolejne punkty otwarcia i powrotu do normalności - czyli otwierania tak jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o żłobkach i przedszkolach, tak w tym tygodniu o całej infrastruktura sportowej - przede wszystkim wymagają konsultacji. Niestety tych konsultacji nie było, te zmiany są przygotowywane w ostatniej chwili bez żadnych szczegółów - powiedział prezydent.