Koronawirus w Warszawie. Pustki w komunikacji miejskiej

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy stolicy bardzo poważnie podeszli do tematu kwarantanny, nadmiernego przemieszania się i pracy w domowym zaciszu. Warszawskie ulice świecą pustkami, a po gwarze i tłoku, które jeszcze niedawno były znakami rozpoznawczymi miasta... nie ma już ani śladu. Przekłada się to również na komunikację miejską.

Koronawirus w Warszawie: Zauważalny jest znaczny spadek liczby pasażerów w komunikacji miejskiej (East News, Fot: Marek BAZAK)