Koronawirus w Warszawie. Restauracje wspierają Weteranów

- Nadszedł czas, w którym wspólnie możemy wyrazić naszą wdzięczność żyjącym Bohaterom . W Warszawie do 30 kombatantów oraz szpitala Saszerów - przygotowywane przez Bałkański Kocioł oraz Mały Belgrad. Obecnie szpital MSWiA zabezpieczył się w jednego dostawce posiłków, w związku z czym przekierowujemy pomoc do Szpitala Bródnowskiego- czytamy wpis inicjatorów ze Stowarzyszenia Zachowania Pamięci.

Koronawirus w Warszawie. Do akcji przyłączają się kolejne restauracje

- Włączyliśmy się do akcji "Obiady dla Bohaterów podczas epidemii". Od wczoraj pracujemy pełną parą. Przygotowujemy już 110 posiłków dziennie dla weteranów Powstania Warszawskiego i współczesnych bohaterów ze służby zdrowia. Działamy non-profit . Pomagamy, ile tylko możemy w tym trudnym czasie- czytamy na fanpagu Gruby Josek - klawe miejsce dla ferajny.

Właściciele restauracji dodają, że mimo iż pomagają ze wszystkich sił, sami też potrzebują wsparcia. Muszą opłacić czynsz i pensje dla pracowników. W związku z tym przygotowali vouchery, które pozwalają na zakup wyśmienitych dań i napoi. Co więcej, bon możemy wykorzystać go aż do końca 2020 roku, w wybranym przez siebie terminie.