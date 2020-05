Koronawirus w Warszawie. Strażnicy miejscy wpierają harcerzy w niesieniu pomocy

Strażnicy Warszawy przyłączyli się do Harcerzy

Podarunek bardzo szybko obudził w strażnikach chęć odwzajemnienia pomocy. Postanowili, że wesprą harcerzy poprzez dostarczanie maseczek do potrzebujących - dzięki temu ZHP może zaoszczędzony czas przeznaczyć na uszycie większej liczby maseczek. Funkcjonariusze dostarczyli już 1400 maseczek do Domu Dziecka "Nasz Dom" w al. Zjednoczenia i do Domu Pomocy Społecznej na ulicy Tułowickiej. Strażnicy zadeklarowali chęć pomocy przy następnych transportach.