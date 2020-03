Koronawirus w Warszawie. Trwa budowa metra i obwodnicy

- Prace w tej chwili trwają bez zmian. Na wszystkich odcinkach prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ze względu na sytuację, która jest dynamiczna nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to wpłynie w dalszym okresie – powiedziała Wawalove rzecznik Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

GDDKiA zapowiadała, że planowany termin zakończenia wszystkich prac nad Południową Obwodnicą Warszawy to trzeci kwartał tego roku. Nowe stacje drugiej linii metra na Woli miały być oddawane już w kwietniu .

- Sytuacja jest bardzo trudna. Najmniejszy problem jest z wolskim odcinkiem metra, który ma być otwarty 4 kwietnia. Prace tam już się zakończyły, pozostaje etap odbioru. Nasi podwykonawcy podjęli decyzję o zwolnieniu części pracowników do domów. Niektórzy przyjechali z innych miast, ale są też osoby z Ukrainy czy Białorusi, które potrzebowały jechać do rodzin. Pracownicy biurowi mogą pracować zdalnie z domu. Dostajemy również informacje od biur projektowych, że ze względu na ograniczoną liczbę osób, mogą pojawić się opóźnienia w projektowaniu. To wszystko wpływa na postęp prac, ale jeszcze ich nie zatrzymaliśmy – powiedział Bartosz Sawicki, rzecznik wykonującej prace firmy Gulermak.