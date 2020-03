Koronawirus w Warszawie. Trzaskowski apeluje o zawieszenie "janosikowego"

Prezydent Warszawy zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o zwolnienie z obowiązku wpłacania do budżetu państwa tzw. „janosikowego” do końca 2021 r. Powodem są koszty, które miasto ponosi w związku z epidemią koronawirusa. Warszawie grozi załamanie dochodów.

Prezydent Warszawy zwrócił się o zawieszenie "janosikowego". (East News)