Koronawirus w Warszawie. Zarażony mężczyzna poszedł po alkohol

Mężczyzna, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem oddalił się sam ze szpitala na Wołoskiej. Udał się do pobliskiego sklepu po alkohol. W sklepie przebywały wówczas dwie osoby. Ustalana jest tożsamość jednej z nich. Policja podkreśla, że w tym przypadku obowiązuje zasada "zero tolerancji".

- Policjanci wczoraj otrzymali informacje o oddaleniu się jednego z pacjentów. Początkowo jednak znaleźli mężczyznę na terenie szpitala. Na tym jednak nie zakończono czynności. Policjanci nie odpuścili ustalając, że wcześniej mężczyzna udał się do pobliskiego sklepu po alkohol. Niestety w jego przypadku mówimy o skrajnej nieodpowiedzialności i jest to delikatne określenie biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku mężczyzny wynik badania koronawirusa był pozytywny. W tym czasie w sklepie przebywały dwie osoby. Ustalane są dane jednego z klientów. Z naszej strony działania mogą być tylko jedne: „Zero tolerancji”. Czynności prowadzimy w kierunku art 165 kk, za co grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności – przekazał Wawalove rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.