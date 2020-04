Koronawirus. Warszawa chce uwolnienia Veturillo. Prezydent wystosuje pismo

Dodała, że miasta walczące z COVID-19 najczęściej wręcz zachęcają do korzystania z roweru – w tym publicznego – przy poruszaniu się do pracy lub na zakupy. Kluczową zaletą roweru jest właśnie możliwość dostosowania się do obostrzeń w czasie epidemii koronawirusa. Co więcej, stolica, przed wprowadzeniem zakazu używania rowerów miejskich, wspólnie z operatorem systemu – firmą Nextbike Polska – regularnie dezynfekowała kierownice, siodła, linki z kodem, a także ekrany dotykowe w terminalach stacji.