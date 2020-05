Koronawirus. Warszawa. Czy możemy już wyjść na warszawskie boiska?

Od poniedziałku 4 maja miały przestać obowiązywać niektóre z wprowadzonych przez rząd obostrzeń. Wśród nich znalazł się zakaz trenowania sportów drużynowych. Dla wielu warszawiaków oznaczało to, że nie będą mogli realizować swojego hobby w postaci gry w piłkę nożną , czy koszykówkę. Czy zatem teraz, kiedy doczekaliśmy wskazanej daty, możemy spokojnie wyjść na orliki i boiska, by pokopać bądź porzucać piłką z przyjaciółmi? Niestety nie mam dobrych wieści.

Trudny mecz z Koronawirusem

Owszem zakaz został zniesiony, ale entuzjastów sportów drużynowych wciąż obowiązują zasady, które de facto uniemożliwiają ten typ aktywności. Otóż w dalszym ciągu musimy zachowywać między sobą odległość minimum 2 metrów. W tej sytuacji, nawet jeśli dysponujesz bajecznym wyskokiem niczym Michael Jordan, to nie zdołasz zablokować piłki rzuconej przez kolegę. To nie wszystko, bo jak się okazuje, każda z osób na boisku musi używać swojego sprzętu sportowego. Wyobraźmy sobie zatem mecz piłki nożnej z 22 piłkami. To oczywiście wyolbrzymienie, bo dozwolona liczba graczy to 6, ale w dalszym ciągu zamiast piłki nożnej otrzymujemy zupełnie nową dyscyplinę sportową: Każdy sobie.