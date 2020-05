Koronawirus. Warszawa. Jak się ma warszawski rynek mieszkaniowy?

Koronawirus nie wystraszył chętnych na mieszkanie w Warszawie

Pierwszy kwartał 2020 roku przyniósł 7% wzrost w zakresie sprzedaży mieszkań. Jest to najlepszy wyniki sprzedażowy od dwóch lat. Wszystko za sprawą najniższej od 6 lat liczby mieszkań przeznaczonej do sprzedaży, co spowodowało, że oferta mieszkaniowa spadła do poziomu sprzed 10 lat. Deweloperzy sprzedali w I kwartale roku 6,9 tys. nowych mieszkań, nie oznacza to jednak, że mają wielkie powody do zadowolenia.