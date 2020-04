Koronawirus. Warszawa odracza firmom opłaty za użytkowanie wieczyste

Koronawirus w Warszawie. Stolica odracza przedsiębiorcom opłaty za użytkowanie wieczyste

Miasto proponuje odroczenie przedsiębiorcom płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 r. Odpowiednie pismo trafiło już do wszystkich dzielnic, tak by miały możliwość skorzystania z tej formy wsparcia dla lokalnych firm. Możliwość przesunięcie płatności opłaty przewiduje ustawa, która przez Sejm przegłosowana została 28 marca 2020 r.