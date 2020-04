Koronawirus. Warszawa otworzyła izolatorium dla bezdomnych

- Otworzyliśmy pierwsze izolatorium dla bezdomnych, które będzie przyjmować osoby na dobrowolną, 2 tygodniową obserwację, bez możliwości wyjścia. Dopiero po tym okresie bezdomni będą mogli się starać o przyjęcie do schroniska - poinformowała na Twitterze Karolina Gałecka, rzecznik prasowa Urzędu m.st. Warszawy.

Wszystko po to, by zniwelować ryzyko, że do schroniska trafi ktoś zakażony koronawirusem. Punkt dla bezdomnych działa od piątku 17 kwietnia 2020 i znajduje się przy ul. Myśliborskiej. Izolatorium pomieści 40 osób.