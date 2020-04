Koronawirus. Warszawa przetestuje nowatorską metodę leczenia COVID-19

- Pierwsi ozdrowieńcy oddadzą swoje osocze już po Świętach Wielkanocnych. Jest to obiecująca metoda, która może przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii - czytamy w komunikacie szpitala MSWiA na Facebooku.

Koronawirus. Warszawa. Kto wyleczył COVID-19 niech odda krew

Jednocześnie zwrócił się z apelem do wyleczonych pacjentów, by zgłaszali się do regionalnych centrów krwiodawstwa. Co ważne - po telefonicznym uzgodnieniu wizyty. Dawcy muszą być "całkowicie wyleczeni".