Koronawirus. Warszawa. Przychodnie powoli wracają do normalnego funkcjonowania

Warszawa. Przychodnie wracają do normalnego funkcjonowania

Co ciekawe, część przychodni działa już w ten sposób od zeszłego tygodnia. Jak podaje Super Express, tak jest np. w Instytucie Matki i dziecka, gdzie stacjonarnie przyjmują już chirurdzy i ortodonci. Jedyne co się zmieniło to oczywiście liczba pacjentów, która może zostać przyjęta na wizytę danego dnia.