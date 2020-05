Koronawirus. Warszawa. Rzeczniczka warszawskiego Ratusza o otwarciu przedszkoli i żłobków

Koronawirus wciąż groźny

Karolina Gałecka w rozmowie z TVN24 odpowiadała na pytania, dotyczące powrotu warszawskich maluchów do przedszkoli i żłobków. Odniosła się także do zarzutu ministra edukacji, Dariusza Piontkowskiego, który sugerował, że opóźnianie otwarcia placówek dla dzieci jest działaniem o charakterze politycznym. - Jako samorząd, jak najbardziej chcemy, żeby wszystko szybko wróciło do normalności, by rodzice mogli posyłać dzieci do żłobków, przedszkoli i korzystać z obiektów sportowych (…), ale przecież pandemia cały czas trwa, na razie nie widać jeszcze tendencji spadkowej – zauważa Gałecka.