Koronawirus. Warszawa w żółtej strefie? Jest głos z Ministerstwa Zdrowia

- Warszawa na 99 proc. będzie żółtą strefą od soboty - oświadczył na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przypomnijmy: resort aktualizuje listę stref żółtych i czerwonych co czwartek. Nowe przepisy wchodzą w życie sobotę.

Koronawirus w PiS. "Wirus nie oszczędza nikogo"

Koronawirus. Żółta strefa - jakie obostrzenia?

Z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się wprowadzić nowe obostrzenia. Tym samym pojawił się obowiązek zakrywania ust i nosa w strefie czerwonej i żółtej oraz ograniczenia w liczbie osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych. W strefie czerwonej może się bawić do 50 osób, żółtej do 75, pozostałej części kraju - do 100 osób.