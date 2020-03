Koronawirus. Wojewoda mazowiecki: "Mamy 2 potwierdzone zachorowania"

Koronawirusem w Polsce zarażonych jest obecnie 11 osób. Teraz wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował, że na podległym mu terenie nadzorem epidemiologicznym objętych jest ponad 2 tysiące osób.

- W województwie mazowieckim mamy dwa potwierdzone zachorowania na koronawirusa - przekazał Konstanty Radziwiłł (PiS), wojewoda mazowiecki, a wcześniej m.in. prezes Naczelnej Izby Lekarskiej oraz minister zdrowia. Jak podkreślił, na terenie województwa znajdują się 2357 osoby objęte nadzorem epidemiologicznym. Są to pacjenci, którzy przyjechali do kraju z miejsc o podwyższonym ryzyku.

Polityk PiS dodał, że na terenie województwa mazowieckiego jest 10 oddziałów zakaźnych. - Mamy też 59 szpitali w podwyższonej gotowości oraz podmioty prowadzące ratownictwo medyczne - powiedział. Zdradził także, iż służby coraz poważniej przygotowują się do ograniczenia możliwości organizacji wydarzeń masowych. - Ogólna rekomendacja jest taka, by nie odbywały się imprezy większe, niż tysiąc osób, szczególnie w zamkniętej przestrzeni - zaznaczył. Polityk - z wykształcenia doktor nauk medycznych - zaapelował do mieszkańców, by kierowali się wytycznymi podawanymi w środkach masowego przekazu, w tym rekomendowanymi przez resort zdrowia.