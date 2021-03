Koronawirus. Zmiana systemu przyjęć. Do Szpitala Narodowego bez pobytu na SOR

Ze względu na poważną sytuację epidemiczną szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19 zlokalizowany na Stadionie Narodowym pozwala na to, by w kryzysowych sytuacjach przyjmowani byli do niego pacjenci bez wcześniejszego pobytu na SOR. W takich przypadkach wymagana jest jedynie zgoda centrum koordynacji szpitala.

Share

Koronawirus. Zmiana systemu przyjęć. Do Szpitala Narodowego bez pobytu na SOR Źródło: PAP