Korwin i Liroy podpisali porozumienie programowe dla Warszawy. "Startuje na prezydenta Warszawy"

Lider partii "Wolność" i prezes stowarzyszenia "Skuteczni" zawarli porozumienie programowe przed wyborami samorządowymi. Korwin-Mikke potwierdził swój start w wyborach na prezydenta stolicy.

Janusz Korwin-Mikke nadmienił jedynie, że startuje na prezydenta Warszawy, a w całym porozumieniu "chodzi o to, by wróciła normalność". - To co jest w tej chwili, jest kompletnie nienormalne. Żyjemy w świecie, w którym wydaje się gigantyczne pieniądze, część z nich się marnuje, a część idzie do różnych kieszeni - tłumaczył podczas konferencji, lider partii "Wolność".