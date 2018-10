Kościelny włamywacz zatrzymany. Kradł puszki z datkami

Na Mokotowie w ostatnich miesiącach kilkukrotnie dochodziło do okradania kościołów. W końcu policji udało się zatrzymać podejrzanego, Mariusza L. 45-latek usłyszał już zarzuty, do których się przyznał.

Zatrzymany mężczyzna tłumaczy, że sam nie potrafi wyjaśnić co skłoniło go do tego, że włamywał się akurat do kościołów.