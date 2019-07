Kostkarka do lodu idealna na lato. Lodówka czy osobny sprzęt?

Sprzęty AGD pierwszej potrzeby to na pewno chłodziarko-zamrażarka, piekarnik czy płyta elektryczna i zmywarka. W sezonie letnim wiele byśmy jednak dali także za kostkarkę. Na rynku dostępne są osobne urządzenia oraz lodówki z kostkarką do lodu. Co będzie lepszym wyborem?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Pixabay.com)

Nowoczesną kuchnię chętnie wyposażamy w równie nowoczesne i praktyczne sprzęty – nikogo nie dziwią już inteligentne urządzenia wykonujące najróżniejsze funkcje. Wybór innowacyjnych modeli jest zresztą bardzo szeroki – wystarczy zobaczyć ofertę Bosch, LG czy Samsung. Lodówka z kostkarką to jedno z wartych uwagi urządzeń AGD, które sprawdzi się w letnie upały w domu.

Jednak do restauracji, kawiarni, baru, firmy cateringowej czy sali weselnej lepsza będzie tradycyjna kostkarka. Zdecydowanie ułatwi przyrządzanie i serwowanie orzeźwiających napojów. Sprawdź możliwości, jakie oferuje wolnostojąca kostkarka oraz lodówka Side By Side z opcją produkowania kostek lodu, a następnie wybierz sprzęt odpowiadający Twoim potrzebom.

Kostkarki do lodu – wydajne i praktyczne

Kompaktowa kostkarka do lodu będzie praktycznym wyborem w restauracji czy innym lokalu gastronomicznym. Jeśli w menu znajdują się smoothies, napoje bezalkoholowe i drinki, zdecydowanie powinna znaleźć się w podstawowym wyposażeniu. Producenci sprzętów AGD proponują liczne modele – jednym z naszych wyborów jest Compact Ice K oraz HENDI 271575, a także model Samsung. Lodówka z kostkarką będzie bowiem wystarczająca do zastosowań domowych.

Kostkarka kompaktowa – Compact Ice K

Kompaktowy i uniwersalny model kostkarki do lodu sprawdzi się w niewielkich lokalach, restauracjach, kawiarenkach czy firmach cateringowych. Podczas jednego cyklu może wyprodukować 24 kostki lodu, a dodatkowo oferuje dwa rozmiary do wyboru. Kostkarka jest stosunkowo lekka i potrzebuje 1,5 litra wody, co sprawia, że świetnie sprawdzi się też na różnych imprezach na świeżym powietrzu. Alternatywą dla niej będzie lodówka Side By Side wyposażona w kostkarkę, ale na większe eventy może okazać się niewystarczająca.

Profesjonalna kostkarka do lodu – Hendi 271575

Kostkarka Hendi to profesjonalny model chłodzony powietrzem, który zapewni sprawną pracę w każdym lokalu, w którym odbywa się produkcja masowa drinków, koktajli itd. Model Hendi jest chłodzony powietrzem, co oznacza, że jego praca jest zarówno ekonomiczna, jak i efektywna.

W ciągu doby kostkarka może wyprodukować aż około 1940 kostek lodu. Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów – kwasoodpornej stali nierdzewnej i polipropylenu – co zapewnia jej trwałość, a także oferuje optymalną wydajność właścicielom barów, klubów, pubów itd. Służy do produkcji kostek lodu do drinków, ale też mogą one wydłużać świeżość już gotowych dodatków, np. w barze sałatkowym.

*Model RS8000 Samsung – lodówka z kostkarką *

Do zastosowań domowych w pełni wystarczająca jest jednak lodówka Side By Side wyposażona w kostkarkę. Proponowany przez nas model wyróżnia się podwójnymi drzwiami i dużą pojemnością dzięki technologii SpaceMax™ – zapewnia ona dodatkowe miejsce przy zachowaniu identycznych wymiarów zewnętrznych.