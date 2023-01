Kot w Butach zagości w Centrum Janki

CENTRUM JANKI zostało otwarte w 1999 roku w miejscowości Janki przy ruchliwej trasie na Kraków, Wrocław, Łódź i Katowice. Dzięki stałej rozbudowie oraz modernizacji jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej. Obiekt o powierzchni 85 498 m² oferuje odwiedzającym możliwość dokonania zakupów w 170 sklepach. Do głównych najemców Centrum Janki należą: Auchan, Zara, Reserved, C&A, Bershka, CCC, Empik, H&M, Jysk, Mohito, Stradivarius, Kazar, Deichmann, Hebe Zdrowie i Piękno, Douglas, Kakadu, New Yorker, Rossmann, Sephora, Smyk, Leroy Merlin, Media Markt oraz TK MAXX. Na terenie obiektu działają także kino Cinema City, Sala Zabaw Fikołki oraz 20 lokali gastronomicznych, m.in. restauracja Pizza Hut, a także kawiarnie, takie jak Starbucks czy Costa Coffee. Na odwiedzających czeka parking oferujący 3151 miejsc postojowych. Centrum Janki znalazło się na czwartym miejscu w raporcie "Centra handlowe przyjazne dzieciom" przygotowanym przez firmę doradczą Colliers. Właścicielem Centrum Janki jest Cromwell Polish Retail Fund należący do Cromwell Property Group.