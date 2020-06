Ksiądz zarażony koronawirusem na Mazowszu. Sanepid szuka wiernych

Sanepid wydał komunikat, w którym zwraca się do wiernych, którzy "w dniach 30-31 maja 2020 roku brali udział we mszach świętych i odpuście w parafii pw. św. Leonarda w Łopacinie i mieli bliski kontakt z księdzem redemptorystą, byli w odległości do 2 metrów np. podczas spowiedzi lub przyjmowania eucharystii, o jak najszybszy kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie."