Kumulacja karetek pod szpitalem przy Szaserów. "To przypadek, a nie norma"

I to zgodne z prawdą, ale komentarze pod wpisem już nie zawsze. Padają różne zarzuty. - Już myślałem, żeby coś też napisać, ale chyba nie ma sensu - mówi Wirtualnej Polsce pułkownik doktor Jarosław Kowal. - To sytuacja, w której odczuwamy na własnej skórze całkowity brak koordynacji na górze. Karetki przyjechały do nas z różnych części Warszawy i spod stolicy. Nie rozumiemy, dlaczego trafiły tu, omijając po drodze inne, bliższe szpitale. Bo ktoś powiedział "jedźcie na Szaserów, tam was przyjmą"