Kurtki na jesień 2023 – poznaj fasony, które zawładną ulicami

Jesień w uniwersyteckim klimacie

Powrót chłodniejszej pogody to także zwrot ku grubszym bluzom, które dobrze sprawdzają się w roli ciepłej kurtki. W streetwearowych trendach utrzymują się inspiracje światem sportu, m.in. baseballem. Kojarzysz kultowe bluzy zawodnicze, zapinane na napy? Marzy Ci się w szafie podobna kurtka jesienna? Męska propozycja z linii New Era spisze się tutaj na medal. Linia Heritage Varsity powstała we współpracy z Major League Baseball, dzięki czemu możesz dorzucić do codziennej rotacji ikoniczne logo znanego klubu. O Twój komfort termiczny zadba wełniana przędza – a niepowtarzalny styl zapewnią znakomicie rozpoznawalne detale: ściągacze, zatrzaski i naszywki.