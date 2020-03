Kwarantanna domowa? Do kontroli wystarczy selfie

Na stronie Komendy Stołecznej Policji pojawiła się informacja o istnieniu aplikacji nazwanej... "Kwarantanna Domowa". Służby przygotowały również specjalne ulotki, które rozdawane będą m.in. na przejściach granicznych. Osoby objęte przymusową 14-dniową kwarantanną mają bezwzględny zakaz opuszczania swojego miejsca pobytu. Za jej złamanie grozi kara w wysokości do 30 000 złotych. Tymczasem okazuje się, że wystarczy ściągnąć aplikację na telefon i wysłać zdjęcie, aby uniknąć kontroli policjantów. Rozwiązanie takie ma ułatwić i usprawnić prace mundurowych . Oprócz tego jest ona darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store.

-Najlepiej zrobić to od razu po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny. Nasza aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Stworzyliśmy ją we współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Można ją znaleźć w sklepach Google Play lub App Store- czytamy na stronie gov.pl wypowiedź ministra cyfryzacji, Marka Zagórskiego.

Koronawirus. Jak działa aplikacja?

Każdego dnia osoby objęte kwarantanną proszone będą o wykonanie jednego lub kilku zdjęć. Prośby te wysyłane są „z zaskoczenia". Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba oraz że kwarantannę przechodzi w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Czas, w którym musi zostać wykonane zdjęcie to 20 minut. Po upływie czasu przychodzi wiadomość przypominająca. Jeśli selfie nie zostanie wysłane to jasny sygnał dla policjantów.