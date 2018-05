"Ławka Rafała". W sieci już się śmieją i publikują memy z Trzaskowskim

Trwa zacięta walka o fotel prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski wpadł na niecodzienny pomysł i ogłosił, że będzie jeździć po mieście z ławką. "W każdym tygodniu będę w innym miejscu" - ogłosił. Internauci już się śmieją. W internecie krążą memy.

Trzaskowski chce, by jego spotkania z mieszkańcami miały charakter jak najmniej formalny - zadeklarował, że można się do niego zwracać po imieniu.

"Co tydzień będę na Was czekał na ławce w różnych miejscach Warszawy. Na moim FB i TT dowiecie się o miejscu i godzinie kolejnego spotkania. Możemy mówić sobie na Ty - będzie się łatwiej rozmawiało :) Do zobaczenia!" - napisał na swoim profilu na Twitterze.