Łazienki wychodzą do ludzi

Co z Warszawą?

W stolicy, sytuacja wygląda nieco lepiej, jednak dla przeciętnego mieszkańca, wciąż nie jest to wymarzony stan rzeczy. Wystarczy popatrzeć na liczby… Z mapy „Warszawa dzisiaj” dowiadujemy się, że w największym polskim mieście znajdziemy ok 400 łazienek publicznych (zaliczamy do nich nie tylko znane TOI-TOI-e, ale również toalety automatyczne oraz te umiejscowione w budynkach publicznych i restauracjach, na podstawie umowy z miastem). Po przeliczeniu, wygląda na to, że na 4200 warszawiaków przypada jedna ubikacja, a przecież do tego rachunku doliczyć należałoby również turystów.

- To zdecydowanie nie są zwykłe toalety, niczym nie przypominają automatów stawianych w miastach. Zawsze dążymy do tego, żeby poza główną funkcją łazienki, w budynku znalazły się również inne dodatkowe funkcje – mała gastronomia, świetlica miejska czy stojaki na rowery, to opcje, które staramy się uwzględnić w projektach, o ile oczywiście pozwala na to metraż. Stawiamy na dobry design i promujemy piękną architekturę – to właśnie ona, jak i jej funkcjonalność, ma przyciągać ludzi do danego miejsca oraz sprawiać, że będą chcieli zostać w nim na dłużej. Nad jakością prac czuwa oczywiście nasze jury: prof. Ewa Kuryłowicz czy Robert Konieczny to osoby, które w świecie architektury wyznaczają najwyższe standardy – komentuje Justyna Zborowska, Menedżer ds. PR i reklamy w grupie Geberit, do której należy marka KOŁO.