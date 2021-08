Legionowo. Groził i straszył, dobijał się do drzwi. Areszt za nękanie byłej

Na trzy miesiące trafił do aresztu mężczyzna, który źle traktował swoją byłą partnerkę. Wielokrotnie miał jej grozić śmiercią, prześladował ją, nachodził w mieszkaniu, urządzał awantury i zapowiadał zniszczenie samochodu. Teraz może za to pójść do więzienia nawet na dwa lata.