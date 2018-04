Leżakowanie w słońcu, tańce i opowieści przy ognisku. Otwarta Pracownia Jazdów świętuje drugie urodziny

W domkach fińskich na Jazdowie bywali Agnieszka Holland, Daniel Olbrychski, Maria Czubaszek. Mimo że jeszcze niedawno groziło im zburzenie, teraz zyskują nowe życie dzięki garstce społeczników. - Jesteśmy kontrpropozycją do kapitalistycznego, szybkiego świata. U nas rządzi spokój, otwartość i społeczność - mówi Helena Wiśniewska, jedna z opiekunek domku przy ul. Jazdów 3/6.

Walka do końca

Jeszcze kilka lat temu domkom fińskim na Jazdowie groziło zburzenie. - W 2011 roku burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski zdecydował, że ten teren należy "wyczyścić". Było jasne, że domki fińskie będą rozebrane. Rok później cztery z nich zniszczono i wywieziono. W tym czasie mieszkańcy pozostałych domków, miejscy aktywiści z Inicjatywy Otwarty Jazdów i wszyscy, którzy to miejsce znali i kochali, włączyli się w akcję ratowania domków. 11 rodzin, które tam mieszkają, walczyło do końca - mówi nam Helena Wiśniewska. Chodziło o to, żeby zachować charakter osiedla i pozostawić w nim mieszkańców zakorzenionych już w tym miejscu.