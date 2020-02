Lotnisko Chopina zaczęło rok rekordowo

Lotnisko Chopina w Warszawie podsumowało pierwszy miesiąc 2020 r. A styczeń dla stołecznego portu był rekordowy. Skorzystało z niego ponad 1,3 milionów pasażerów.

Tak duża liczba podróżujących w stycznie tego roku z warszawskiego lotniska to o 13 proc. więcej niż w styczniu 2019 r.

- W ruchu międzynarodowym było to dokładnie 1,214 mln osób (czyli o 13,7% więcej), a w krajowym - 136 tys. pasażerów (8,6% więcej) - podają służby prasowe lotniska Chopina.

Ponad połowa podróżnych przyleciała lub wyleciała do państw , które podobnie jak Polska są w strefie Schengen. Było to dokładnie 56,6 proc. Pozostałe osoby wybierały podróż poza obręb strefy.

Władze portu w Warszawie podkreślają, że najnowsze dane to wyraźny dowód na to, jak ważną rolę pełni lotnisko Chopina w Europie Środkowej. Jest to bowiem ważny punkt przesiadkowy w tej części kontynentu, który stale utrzymuje wysoką pozycję na mapie międzynarodowych połączeń lotniczych.