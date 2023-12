Magia świąt w Centrum Janki

Od 6 do 23 grudnia, dzieci czekające na wymarzony prezent, będą mogły napisać list do Świętego Mikołaja i wrzucić go do świątecznej skrzynki na listy, umieszczonej przy Leśnym Liliputkowie. W każdy weekend Mikołaj obdaruje dwoje dzieci kartami podarunkowymi o wartości 500 zł. Świętego Mikołaja będzie można spotkać w Centrum Janki codziennie, od 7 do 23 grudnia, w Piernikowej Krainie obok Infopunktu.