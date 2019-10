Makijaż na Halloween – look Klauna

Tak, taki make-up też może być ultrakobiecy! Nawet jako Pani Klaun możesz wyglądać naprawdę zmysłowo! Zobacz, jak łatwo zrobić ten zjawiskowy makijaż na Halloween krok po kroku.

Aby make-up idealnie trzymał się przez całą noc, najpierw przygotuj do niego odpowiednio skórę. Wyrównaj ją supermatującym podkładem, a cienie pod oczami zakryj korektorem. Powinien mieć lekką konsystencję, aby nie osadził się w bruzdach. Nie zapomnij o konturowaniu twarzy – to ma być w końcu seksowny klaun! Makijaż uwydatnisz bronzerem – podkreśl nim kości policzkowe i skronie, gotowe! Przechodzimy do brwi! Do ich podkreślenia użyj kredki, wosku koloryzującego lub cienia. Zacznij ich malowanie od końcówek, najsubtelniej podkreślając ich początek. Starannie wyczesz potem włoski, zwłaszcza u nasady. Idealna baza pod makijaż klauna gotowa!

Pierwszy krok do uzyskania tego intrygującego looku to nałożenie na powieki intensywnie bordowego cienia. Zaznacz nim też linie dolnych rzęs. Teraz sięgnij po mocno błyszczący eyeliner lub cień w różowym kolorze i wklep go w wewnętrzne kąciki oczu. Najlepiej palcem, bo ten makijaż nie musi być idealnie dokładny i symetryczny! Ale to nie koniec! Musisz w końcu wyglądać olśniewająco na Halloween – „makijaż zrób to sam” nie może być więc nudny i zbyt oczywisty! Nad brwiami, na wysokości źrenic narysuj białą kredką do oczu dwa półokręgi. Stwórz nią też kółko na czubku nosa, a następnie jego połowę obrysuj czarnym eyelinerem. Zaczyna to przypominać prawdziwego klauna!