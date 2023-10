Małe Kroki. Duża Zmiana – nowa interaktywna strefa Samsung w Centrum Nauki Kopernik

W strefie Samsung znajdziemy informacje m.in. o wprowadzonym w tym roku filtrze Less Microfiber™, który można podłączyć do pralki, a który został stworzony z połączenia inspiracji producenta odzieży Patagonia oraz ekspertyzy światowej organizacji zajmującej się ochroną oceanów Ocean Wise. Zapobiega on przedostawaniu się do oceanu nawet do 98% [1] mikroplastiku uwalnianego podczas prania, co odpowiada ok. ośmiu plastikowym butelkom o pojemności 500 ml rocznie [2] przy stosowaniu go cztery razy w tygodniu.