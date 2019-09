Małgorzata Kidawa-Błońska: nie wierzę w dobre intencje PiS

Wicemarszałek Sejmu i kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, oceniając wniosek PiS dotyczący przerwania po jednym dniu ostatniego posiedzenia Sejmu, stwierdziła, że jest to precedens. - Nie wierzę w czyste intencje PiS, kryje się za tym jakiś plan - dodała.

- PiS albo nie wierzy w dobry dla nich wynik wyborów i chce się zabezpieczyć. Albo chce wprowadzić jakąś ustawę, która normalnie by nie przeszła - ocenia Kidawa-Błońska. - Nie wierzę pani marszałek, która z uśmiechem na ustach mówi, że to dla dobra posłów. Przecież to nie my chcieliśmy krótkiej kampanii wyborczej - dodała.