Mali i średni chcą standardu Premium

Właściciele małych i średnich biznesów coraz chętniej sięgają po auta z klasy Premium. To efekt nie tylko dobrej koniunktury, czy szybko rosnącej popularności wynajmu długoterminowego w Polsce, ale przede wszystkim coraz atrakcyjniejszych ofert na samochody Premium w tej formie finansowania samochodów.

Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem sprzedaży nowych aut osobowych, których z polskich salonów wyjechało prawie pół miliona. Aż 72% z nich kupili przedsiębiorcy. Na szczególną uwagę zasługuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie rośnie nie tylko liczba wynajętych w tym sektorze aut, ale też ich standard. – Z naszych danych sprzedażowych wynika, że aż co piąte auto w sektorze MŚP, które od początku br. znalazło się w wynajmie długoterminowym w Arval, to samochód klasy Premium – mówi Łukasz Niemczuk, SME Solutions Director w Arval Polska. – Najpopularniejszą marką wśród małych i średnich przedsiębiorców okazała się dla nas w pierwszych trzech kwartałach tego roku marka Mercedes-Benz. Kolejnymi pod względem popularności są: BMW i Volvo – dodaje Niemczuk. Marki te miały udziały odpowiednio: Mercedes-Benz – aż 40%, BMW – 25%, Volvo – 23% oraz Audi – 8%.

Najpopularniejszym modelem wśród wydanych w Arval Mercedesów jest GLC220 – to co drugi Mercedes wybrany przez przedsiębiorców. Największym uznaniem wśród modeli Volvo cieszy się nieustannie SUV model XC60. Aż co trzeci z wybranych BMW należy do serii X, wśród których ponad połowa to model X1. (pełna oferta samochodów Arval)

Coraz więcej przedsiębiorców z sektora MŚP przekonuje się do formy korzystania z firmowego auta, jaką jest wynajem długoterminowy ze względu na cenę. – Dziś auto marki Premium można mieć już za niecałe 1500 zł miesięcznie i to z ubezpieczeniem oraz całym szeregiem usług dodatkowych – mówi Łukasz Niemczuk. W przypadku innych form finansowania samochodu, jak leasing lub kredyt, płacąc tyle samo przedsiębiorca może liczyć na auto niższej klasy: C lub maksymalnie D. – Nic dziwnego, że dociekliwi zwolennicy wynajmu długoterminowego dostrzegli w tej formie szansę na standard wyższy niż mogli by sobie pozwolić do tej pory w innych formach finansowania auta, i wszystko to bez wpłaty własnej – dodaje Łukasz Niemczuk. Dlaczego warto wybrać wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy to przede wszystkim niska rata za kompleksowy pakiet: nowe auto plus usługi. Właśnie przewidywalność wydatków odgrywa zasadniczą rolę przy wyborze aut o wyższym standardzie. W cenę miesięcznej opłaty wchodzi nie tylko sama możliwość użytkowania auta, ale także szereg usług dodatkowych związanych z eksploatacją pojazdu, takich jak przeglądy i serwisowanie w autoryzowanych punktach, co w przypadku aut klasy Premium nie jest najtańszą czynnością. Rata wynajmu obejmuje także wszystkie ubezpieczenia: AC, OC i NNW. Wybierając leasing, kredyt lub kupno możemy spotkać się z pakietami tańszego ubezpieczenia, ale często jest to opcja dodatkowa u dealera lub limitowana promocja, obłożona szeregiem warunków. W wynajmie długoterminowym to po prostu jest w cenie.