Marki. Szybka akcja policjantów, zlikwidowali dziuplę samochodową

W nocy z 17 na 18 maja z jednej z ulic w Legionowie został skradziony nissan. Złodzieje odjechali samochodem spod bloku i wprowadzili go na jedną z posesji, a następnie zaczęli demontować. Policjantom z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Wołominie udało się ustalić, że dziupla znajduje się w Markach i od razu przystąpili do działania. Na miejscu zastali czterech mężczyzn. Dwóch (42 i 58 lat), którzy pilnowali posesji przed nieproszonymi gośćmi oraz dwóch (26 i 41 lat) zajmujących się rozbiórką samochodu. Niespodziewana wizyta funkcjonariuszy była dla nich ogromnym zaskoczeniem.

Warszawa. Właścicielka nie wiedziała o kradzieży

Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Okazało się, że najmłodszy z zatrzymanych mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci z Komisariatu Policji w Markach przedstawili dwóm mężczyznom zarzut dotyczący pomocnictwa przy kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.